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Правительство рассмотрит возможность смягчить критерии по снижению выручки для бизнеса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство обсуждает вопрос смягчения критериев по снижению выручки для получения системообразующими компаниями господдержки, но позиция по ограничению выплаты дивидендов не изменится. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

"Да, мы согласны с тем, что критерии по выручке, наверное, да, мы обсуждаем, что надо снижать. Там 30% падение. Но такие вещи, как ограничение по дивидендам, - мы с этого никуда не двинемся, мы считаем это правильным", - сказал министр.

Решетников отметил, что системообразующие предприятия не очень охотно обращаются за льготными кредитами на пополнение оборотных средств, так как не все готовы ограничить выплату дивидендов.

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