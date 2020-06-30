Правительство рассмотрит возможность смягчить критерии по снижению выручки для бизнеса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство обсуждает вопрос смягчения критериев по снижению выручки для получения системообразующими компаниями господдержки, но позиция по ограничению выплаты дивидендов не изменится. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

"Да, мы согласны с тем, что критерии по выручке, наверное, да, мы обсуждаем, что надо снижать. Там 30% падение. Но такие вещи, как ограничение по дивидендам, - мы с этого никуда не двинемся, мы считаем это правильным", - сказал министр.

Решетников отметил, что системообразующие предприятия не очень охотно обращаются за льготными кредитами на пополнение оборотных средств, так как не все готовы ограничить выплату дивидендов.