Эксплуатация горной выработки остановлена в АО "Интауголь"

СЫКТЫВКАР, 30 июня. /ТАСС/. Печорское управление Ростехнадзора остановило эксплуатацию горной выработки в АО "Интауголь" из-за выявленных нарушений, которые представляют угрозу жизни, здоровью людей и окружающей среде. Об этом сообщается во вторник на сайте управления.

"В связи с угрозой жизни, здоровью людей и окружающей среде при дальнейшей эксплуатации с указанными нарушениями Печорским управлением Ростехнадзора оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Эксплуатация горной выработки остановлена. Материалы административного дела направлены в Интинский городской суд", - говорится в сообщении.

В ходе проверки были выявлены нарушения, в частности, подтопление выработки. Проверка проводилась в рамках постоянного надзора на опасных производственных объектах. "Интауголь" эксплуатирует объект повышенной опасности "Шахта угольная Интинская" с подземным складом взрывчатых материалов, говорится в сообщении.

АО "Интауголь", градообразующее предприятие приполярного моногорода Инты, ликвидируется. Такое решение было принято летом 2018 года из-за возрастающих убытков, а также перспективы потери основного рынка сбыта - поставок на Череповецкую ГРЭС из-за перевода станции на газ. Арбитражный суд Коми в 2019 году признал "Интауголь" банкротом. На предприятии трудилось около 1,2 тыс. человек, часть шахтеров трудоустроились в Воркуте, в других регионах России. Часть коллектива была оставлена в Инте для поддержания шахты как опасного производственного объекта.

Осенью прошлого года сообщалось, что Научно-исследовательский институт горного дела в Кемерове подготовит проект по ликвидации "Интаугля". Приступить к ликвидации планировалось в этом году. Она может продлиться около двух лет и потребует несколько миллиардов рублей, регион рассчитывал в этом на помощь из федерального бюджета.