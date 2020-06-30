Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли на благоприятной экономической статистике

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов во вторник выросли. Как отметило информационное агентство Блумберг (Bloomberg), на настроения участников рынка повлияла позитивная экономическая статистика за квартал, но в то же время они учитывают возможные последствия распространения коронавируса в ряде штатов.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 266,88 пункта (1,04%), до отметки 25 862,68. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 52,34 пункта (1,71%) и оказался на отметке 3 105,58. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 198,43 пункта (1,12%), до 10 072,59.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне 39,39 доллара за баррель.

Комментируя ситуацию на бирже газета "Уолл-стрит джорнэл" назвала завершившийся второй квартал "одним из лучших за последние 20 лет", указав при этом, что после обрушения в первом квартале биржевых индексов почти на 35% на протяжении всего шести недель, ситуация вновь резко изменилась и сейчас участники рынка испытывают оптимизм.

"Mасштабные меры по стимулированию экономики, предпринятые Федеральной резервной системой, способствовали восстановлению ситуации на рынке, - отметила в интервью "Уолл-стрит джорнэл" руководитель департамента инвестиций компании Charles Schwab & Co Лиз Энн Сондерс. - Некоторые считают, что есть несогласованность между ситуацией на рынке ценных бумаг и темпами восстановления экономики. Не исключено, что во втором полугодии на рынке будет наблюдаться волатильность".