Налоговый режим для самозанятых с 1 июля расширяется почти на всю территорию России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с 1 июля расширяет свою географию почти на всю территорию РФ. В июле стать самозанятым можно будет еще в 53 регионах России.

Как отмечают в Федеральной налоговой службе (ФНС), регионам предоставлено право самим решать вопрос о присоединении к эксперименту. По данным ведомства, с 1 июля 2020 года эксперимент стартует в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

Более того, с 3 июля стать самозанятым можно будет в Республике Адыгея, с 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тува, а с 24 июля - в республике Северная Осетия - Алания.

В ФНС напомнили, что все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей, который увеличит существующий налоговый вычет, предоставляемый в размере 10 000 рублей.

Об эксперименте

С начала текущего года в эксперименте участвуют 23 региона. По данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировались и работают более 760 тысяч человек.

Указание вида деятельности самозанятыми гражданами при регистрации необязательно. "При этом часть пользователей по своему желанию указали вид деятельности в мобильном приложении "Мой налог" (МП "Мой налог"). Хочется отметить, что у пользователей МП "Мой налог", которые указали вид деятельности, наиболее популярной категорией услуги является перевозка пассажиров (около 16%). Также видами деятельности, которые налогоплательщики НПД чаще всего указывают в МП "Мой налог", являются, строительство (около 8,6%), консультирование (около 7,1%), сдача квартир в аренду (около 7%), услуги по доставке (около 6,1%)", - сказали в пресс-службе ФНС.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Специальный налоговый режим дает возможность вести деятельность без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, просто зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог".

Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.

Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении самозанятым предоставляется налоговый вычет в 10 тыс. рублей.