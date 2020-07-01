{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ЕАЭС снял запрет на экспорт круп, муки и чеснока

Запрет действовал из-за ситуации с COVID-19

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров отменен с 30 июня.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В частности, снят запрет на экспорт репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки грубого помола и гранулы из зерна злаков.

Ранее коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить до 30 июня вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров из-за ситуации с COVID-19. Запрет действовал с 12 апреля.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности
Читать полностью