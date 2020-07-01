ЕАЭС снял запрет на экспорт круп, муки и чеснока

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров отменен с 30 июня.
В частности, снят запрет на экспорт репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки грубого помола и гранулы из зерна злаков.
Ранее коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить до 30 июня вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров из-за ситуации с COVID-19. Запрет действовал с 12 апреля.