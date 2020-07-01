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Банки начали передавать сведения о коллекторах федреестр

Сведения должны быть внесены в течение 30 рабочих дней с даты их привлечения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Кредиторы обязаны передавать сведения о коллекторах, привлеченных для взаимодействия с должниками-физлицами, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Такое правило, в соответствии с ФЗ-377, вступает в силу с 1 июля.

Сведения о профессиональных взыскателях должны быть внесены в течение 30 рабочих дней с даты их привлечения.

В реестр вносятся номер и дата договора, для возврата долга по которому привлекается коллектор, а также имя, номер документа, удостоверяющего личность и ИНН должника. Сведения предоставляются исключительно кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе.

Размер платы за размещение в интернете указанных сведений, внесенных в реестр, должен составлять половину размера платы за размещение сведений о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприниателей.

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