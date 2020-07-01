В России вступает в силу запрет на госзакупки иностранных автомобилей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство РФ с 1 июля устанавливает запрет на госзакупки ряда иностранных промышленных товаров, в числе которых легковые и грузовые автомобили, железнодорожная техника. Исключением станут страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Соответствующее постановление правительства от 30 апреля вступает в силу в среду. Оно устанавливает дополнения к ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Так, запрет на госзакупки товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС, коснется легковых автомобилей, транспортных средств для перевозки 10 и более человек, грузовых автомобилей, автомобилей скорой медицинской помощи, железнодорожных локомотивов, подвижных составов, путевого оборудования и устройств, железнодорожных и трамвайных вагонов (кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта).

При этом запрет не действует при отсутствии производства товара на территории России. Также под действие документа не попадают закупки одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. рублей, совокупности товаров общей стоимостью менее 1 млн рублей, закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управления делами президента РФ. Кроме того, ограничение не будет действовать для закупок МВД транспортных средств, которые производятся для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

С 30 апреля подобный запрет уже действует по целому перечню товаров, обозначенному в постановлении правительства РФ. Туда включена одежда, обувь, бумага и картон, некоторые материалы (камень, стекло, бетон и др.), определенные телекоммуникационные приборы, краны, станки, оборудование для промпроизводства, промышленные посудомоечные машины, машины для сельского и лесного хозяйства, бульдозеры, транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин, несколько видов транспортных средств, прицепы, несколько видов судов и самолетов, вертолеты и некоторые виды мебели.

Новый порядок "закрытых закупок"

Также с 1 июля вступает в силу новый порядок согласования "закрытых" закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно приказу Минфина РФ, новый порядок, в отличие от прежнего, устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в согласовании проведения "закрытой" закупки. Приказ также утверждает унифицированную форму, по которой заказчикам рекомендуется направлять обращения в контрольный орган. Устанавливаются исчерпывающие требования к процедурам и срокам их выполнения.

Также Минфин разработал и внес в правительство новый порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся, который также должен вступить в силу с 1 июля. Новый порядок будет применяться в отношении закупок, начальная (максимальная) цена контракта по которым превысит пороговые значения, определяемые этим документом, с 1 июля 2020 года и вне зависимости от даты начала закупки, сообщало ранее министерство.