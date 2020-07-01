Минимальный капитал российских МФО увеличен до 1 млн рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минимальный уставной капитал микрофинансовых организаций (МФО) с 1 июля 2020 года должен составлять не менее 1 млн рублей. Такие изменения предусмотрены ФЗ-271.

Далее требования к размеру минимального капитала МФО будут ежегодно увеличиваться на 1 млн рублей до 2024 года, до 5 млн рублей. В настоящее время минимальный размер капитала составляет 10 тыс. рублей.

При этом внесение в уставный капитал микрофинансовой компании заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается.

Также изменения в законодательстве предусматривают, что микрокредитные компании, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся. Данные изменения вводятся в рамках закона, который в том числе запрещает МФО выдавать кредиты под залог жилья.

Предполагается, что такие меры будут способствовать сокращению количества неправомерных действий со стороны многочисленных игроков на рынке микрокредитования.