ЦБ возобновляет контроль за предоставлением данных банками в бюро кредитных историй

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ЦБ возобновляет применение мер воздействия к кредитным организациям ,микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и операторам инвестиционных платформ за нарушение сроков предоставления данных о заемщиках в бюро кредитных историй (БКИ) с 1 июля.

Ранее, с 1 июня, регулятор сообщил о приостановке такого контроля в связи с пандемией коронавируса.

В Банке России отметили, что большинство кредиторов достаточно хорошо наладили процессы взаимодействия с БКИ в условиях пандемии и могут исполнять свои обязательства в установленные сроки.

Также регулятор отменит ранее предоставленную возможность совершать операции по картам после истечения срока их действия, так как во многих регионах уже есть возможность посещения офисов банков. Кроме того, возобновится контроль ЦБ в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг в случаях нарушения сроков представления совету директоров отчета о результатах внутреннего контроля, а также отчета о выявленной подозрительной операции.