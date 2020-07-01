Электросетевые компании с 1 июля начнут устанавливать счетчики за свой счет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Электросетевые компании и гарантирующие поставщики с 1 июля начнут устанавливать прибора учета потребления электроэнергии за свой счет. Об этом говорится в федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" от 27 декабря 2018 № 522-ФЗ.

Ответственность за приборы учета электроэнергии перейдет к энергетическим компаниям - гарантирующим поставщикам во многоквартирных домах и к сетевым компаниям в случае с прочими потребителями, к которым в том числе относятся потребители в частной жилой застройке.

"С переносом с 1 июля 2020 года ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании потребители не будут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5 - 20 тыс. рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета. Также с потребителя снимается вся ответственность за обслуживание и поверку приборов учета", - сообщили в Минэнерго России.

Обязанности потребителей

За потребителем остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в его зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом).

"Например, если потребитель сломал намеренно прибор учета электрической энергии, то в отношении такого потребителя будут применены "жесткие" расчетные способы (увеличивается цена при расчете за электроэнергию), чтобы стимулировать его больше так не поступать, а вот если прибор учета вышел из строя из-за дефекта, то будет производиться расчет по средним значениям и никаких штрафов не предусмотрено", - сообщили в Минэнерго.

Как изменятся тарифы

Рост тарифов на электроэнергию ограничен уровнем "инфляция минус", тарифы не вырастут сверх него в связи с появлением у гарантирующих поставщиков и сетевых компаний новых обязанностей по организации учета. Расходы, появляющиеся у энергокомпаний, будут компенсированы за счет возникающей экономии, отметили в Минэнерго.

Нормативные акты, связанные с переносом обязанностей по установке и обслуживанию приборов учета с потребителей на сетевые компании и гарантирующих поставщиков, не направлены на изменение или регулирование стоимости приборов учета. Также не регламентируется вопрос поставщиков приборов учета - это свободный рынок, на котором сетевые компании и гарантирующие поставщики сами будут выбирать, где приобретать оборудование, пояснили в министерстве.

Минэнерго предполагает, что с учетом применения новых правил линейка приборов учета будет сокращена, а также будут исключены розничные продажи приборов учета, что приведет к снижению стоимости однотипных приборов учета в разрезе времени до и после 1 июля 2020 г. Основными поставщиками приборов учета будут российские производители.

Установка "умных" счетчиков

С 1 июля 2020 года сетевые организации и гарантирующие поставщики будут устанавливать "простые" приборы учета, но могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные счетчики. С 1 января 2022 года установке подлежать только интеллектуальные приборы учета. Выбор прибора учета потребителями не предусмотрен.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Новые приборы учета будут устанавливать новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.

Минэнерго рассчитывает, что до конца 2020 года может быть установлено от 2 млн до 2,5 млн новых приборов учета потребления электроэнергии.