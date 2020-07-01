На Украине отменили госмонополию на производство спирта

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Закон об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 июля вступил в действие на Украине. Документ, предложенный президентом Владимиром Зеленским, был поддержан Верховной радой в декабре прошлого года.

Закон предусматривает отмену госмонополии с 1 января 2020 года, отмену ограничений на строительство спиртовых заводов и приватизацию существующих, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, ограничение импорта спирта до 1 января 2022 года. Кроме того, закон предоставляет возможность субъектам хозяйствования независимо от формы собственности производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает полную либерализацию экспорта спирта с Украины.

Согласно закону, лицензии на производство спирта выдается предприятиям, имеющим круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение таких систем является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва, отмечается в документе.

Для защиты отечественного производителя предусматривается, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные кабмином госпредприятия. Кроме того, до 1 июля 2021 года вводится запрет на ввод в эксплуатацию новых объектов производства спирта, также вводится обязательное на этот период сохранение рабочих мест на приватизированных предприятиях в размере 70% штата.

Более 50% производства спирта находится в тени

Ранее Зеленский на одном из совещаний по вопросам развития спиртовой отрасли заявил, что 55% производства спирта на Украине находится в тени, а государственные спиртовые заводы более 10 лет контролируются криминальными группировками. В качестве примера президент отметил, что сейчас через интернет можно свободно приобрести так называемый тетрапак пшеничной водки объемом 10 литров по цене 370 гривен (около 14 долларов). "То есть бутылка будет стоить где-то 15-18 гривен (около 0,7 доллара). А мы покупаем в магазине по 90-100 гривен (около 3,7 доллара). Работают теневые предприятия", - сказал президент.

По данным Минэкономразвития, за последние 10 лет из-за существования теневого рынка производство легального пищевого спирта сократилось вчетверо. Для оценки состояния дел в спиртовой промышленности ведомство произвело независимый аудит. По итогам проверки выяснилось, что 22 из 83 спиртовых заводов страны находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям. Более половины спиртзаводов на Украине простаивают, но государство тратит на их поддержание миллионы гривен. В дальнейшем ожидается, что частные компании на Украине будут заниматься производством спирта, а это сможет сократить теневой рынок.

Приватизация спиртзаводов

Крупнейшим производителем спирта на Украине является госпредприятие "Укрспирт". Работу компании обеспечивает 41 производственная площадка. Общая производственная мощность составляет 31,3 млн дал продукции в год. Приватизацию заводов "Укрспирта" планируют провести до 1 июля 2021 года, а ожидаемые поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд гривен (75 млн - 112 млн долларов).