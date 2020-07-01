МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля. Соответствующие постановления правительства были подписаны в 2020 году.

Так, согласно постановлению об особенностях внедрения системы цифровой маркировки и прослеживания лекарств, 1 июля 2020 года наступает запрет на производство и импорт немаркированных лекарств, а передача сведений об обороте маркированных лекарств в систему маркировки становится обязательной для всех участников оборота. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности.

Маркировка обуви также внедряется в несколько этапов. Так, ввод в оборот, оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 июля 2020 года. Нереализованные до этого срока остатки обувных товаров должны быть промаркированы в срок до 1 сентября 2020 года, а импортируемые обувные товары, ввезенные после 1 июля, но приобретенные до 1 июля 2020 года, участники оборота смогут промаркировать до 1 августа того же года.

"Для бизнеса маркировка - это возможность защиты бренда, приобретения новых лояльных покупателей, оптимизации расходов за счет внедрения электронного документооборота, современных товаро-учетных систем, снижения административной нагрузки. Можно говорить, что система маркировки - это элемент цифровой экономики. Что касается покупателя, то он получает возможность мгновенной проверки легальности товаров с помощью приложения "Честный знак", получения информации о товаре в удобном виде. За счет улучшения позиций легальных компаний маркировка не приведет к росту цен для покупателей, этого не произошло в тех отраслях, где система уже работает, а в ряде отраслей может привести к снижению цен для потребителей", - приводит пресс-служба Минпромторга слова статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки, в системе "Честный знак" зарегистрировано около 230 тысяч компаний, более 66 тыс. производителей лекарственных препаратов и около 56,3 тыс. производителей обуви. К настоящему времени выдано около 16 млрд кодов, в том числе более 1,2 млрд - на лекарства, около 2,143 млрд - на обувь. По данным ЦРПТ, во всех отраслях отмечается высокий уровень готовности.

В ЦРПТ также напомнили, что с помощью приложения "Честный знак" потребитель может сканировать коды товаров и жаловаться в случае выявленных нарушений. Сейчас приложение скачано около 800 тыс. раз, просканировано около 7 млн кодов.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык, и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

По данным Минпромторга, следующей категорией товаров, для которых маркировка будет обязательной, станут фототовары, духи и туалетная вода (с 1 октября 2020 года).