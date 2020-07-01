Reuters: минтранс США выявил ошибки Boeing и ФАУ при сертификации системы 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing не смогла представить на рассмотрение Федерального авиационного управления (ФАУ) США документы, необходимые для качественной сертификации системы улучшения характеристик маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбои в работе которой привели к катастрофам двух самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на попавший в ее распоряжение отчет генеральной инспекции Министерства транспорта США.

Авторы отчета, насчитывающего 52 страницы, изучили действия Boeing и ФАУ с января 2012 года по март прошлого года. Инспекторы Минтранса пришли к выводу о том, что корпорация и авиарегулятор допустили многочисленные ошибки в ходе разработки и сертификации самолетов серии 737 MAX. Boeing представил ФАУ MCAS как модифицированный вариант старой системы улучшения характеристик маневренности. Поэтому авиарегулятор не предъявлял жестких требований к системе во время ее сертификации, уточняет Reuters.

ФАУ 29 июня приступила к сертификационным летным испытаниям 737 MAX с внесенными в его конструкцию изменениями. Отчет, датированный 29 июня, будет опубликован 1 июля.

В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.