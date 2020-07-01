Банк БРИКС одобрил проект поддержки развития малых городов в РФ на €205 млн

ШАНХАЙ, 1 июля. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление России суверенного займа в размере €205 млн на социально-экономическое развитие, продвижение и сохранение культурного наследия восьми малых городов, имеющих историческое значение. Соответствующее решение, говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы банка, было принято Советом директоров финансовой организации на встрече в виртуальном формате 29 июня.

Данный займ, указали в банке, стал продолжением уже реализуемой программы поддержки малых городов. Первый проект с объемом финансирования в размере $220 млн на социально-экономическое развитие ряда малых городов с историческим наследием в РФ банк БРИКС одобрил в мае 2018 года.

"Вторая фаза проекта развития малых исторических городов будет сфокусирована на городском развитии посредством сохранения и развития культурного наследия в целях увеличения связанных с туризмом доходов и улучшения муниципальной экономики восьми малых городов, расположенных в европейской части России. Проект будет способствовать экономическому развитию, созданию рабочих мест и новых предприятий за счет улучшения городской инфраструктуры, а также повышению значимости объектов культурного наследия", - говорится в пресс-релизе. В документе уточняется, что срок реализации проекта составляет шесть лет.

На том же заседании Советом директоров банка был одобрен проект по поддержке развития системы образования в бразильском городе Терезина. Сумма суверенного займа составит $50 млн.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.