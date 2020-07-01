Шрёдер: санкции США против "Северного потока - 2" могут затронуть свыше 120 компаний

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер назвал возможные новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" "осознанным расторжением трансатлантического партнерства", "неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы". Об этом говорится в заявлении Шрёдера, выдержки которого приводит газета Handelsblatt и с которым он, как предполагается, выступит в среду на заседании комитета Бундестага по экономике и энергетике.

"Напрямую затронуты свыше 120 компаний в областях судостроения, инженерного дела, охраны окружающей среды и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2", - подчеркнул экс-канцлер. Он указал на то, что санкции нацелены не только на российские, но и на европейские фирмы. "За каждой из этих компаний - европейские рабочие места, которые находятся в опасности", - предупредил Шрёдер.

Бывший канцлер предупредил, что в случае принятия новых санкций последующие финансовые последствия "были бы огромными". "Под угрозой оказались бы инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 млрд евро, а потребители в Европе столкнулись бы с дополнительными расходами в размере до €4 млрд в год", - считает он.

Шрёдер также указал на ущерб, который бы нанесли отношениям с Европой односторонние действия американцев. "Экономические штрафные меры против союзника по НАТО во время нынешнего экономического спада являются ничем иным как осознанным расторжением трансатлантического партнерства", - подчеркнул экс-канцлер.

Накануне стало известно, что Шрёдер приглашен на заседание комитета Бундестага по экономике и энергетике, на котором в среду будет обсуждаться тема строительства газопровода "Северный поток - 2" и энергетический суверенитет Европы и Германии. Кроме Шрёдера на заседание приглашены семь представителей германских экономических кругов, следует из прикрепленного списка. В их числе руководитель Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер, глава комитета - представитель Левой партии Клаус Эрнст. Ранее он неоднократно критиковал США за попытки влиять на европейскую энергетическую политику.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода".