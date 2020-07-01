Польская PGNiG подтвердила получение от "Газпрома" переплаты за газ

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский подтвердил получение средств, переведенных компанией "Газпром экспорт" по решению Стокгольмского арбитража в качестве компенсации переплаты за газ, поставленный по газопроводу "Ямал-Европа".

"С удовлетворением информирую, что я получил подтверждение о поступлении средств от "Газпрома" на наш счет", - написал он в среду в Twitter.

PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. Сумма компенсации составила $1,5 млрд. В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования, отметили в компании во вторник.

Стокгольмский арбитраж вынес решение в конце марта. Контракт между "Газпромом" и PGNiG на поставку 9,8 млрд куб. м газа в год заключен в 1996 году и действует до 2022 года. Как заявляли в PGNiG, формула цены на поставляемый "Газпромом" газ изменена на более рыночную. Соответствующее дополнение к контракту стороны подписали в июне этого года.

В конце мая "Газпром" направил апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в суд округа Свеа (Швеция).

Польша ранее неоднократно заявляла, что не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после 2022 года. Альтернативой российскому газу в Варшаве считают сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а также поставки по строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.