Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Виртуальная "точка" поставок природного газа между Украиной и Польшей заработала в среду в соответствие с достигнутой ранее договоренностью. Об этом написал в Facebook глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Сегодня пройдена еще одна веха в интеграции Украины в общеевропейский рынок газа - начала функционировать виртуальная точка на границе с Польшей, которая объединила две физические точки: Дроздовичи и Германовичи. Первые 5,4 млн куб. м газа будут поставлены сегодня на Украину", - сообщил он. На уточняющий вопрос корреспондента ТАСС о том, выступает ли трейдером "Нафтогаз Украины" или лишь частные компании, руководитель "Оператора ГТС Украины" сообщил, что это является коммерческой тайной.

Макогон пояснил, что создание виртуальной точки - это требование европейских газовых кодексов. "Такая точка позволяет значительно упростить работу трейдеров, создает дополнительную гибкость и увеличивает пропускную способность за счет зачета противоположных потоков газа, а также позволяет операторам экономить топливный газ", - добавил он. Кроме того, запуск этой точки позволит Украине перенаправить потоки газа между физическими газопроводами, чтобы начать замену 15 км трубопровода на одном из участков.

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" 5 июня заключили соглашение, предусматривающее запуск с 1 июля 2020 года нового виртуального пункта передачи газа, который заменит два прежние межсистемные соединения "Дроздовичи" и "Германовичи". Единая виртуальная точка соединения получила название (ВТС) "ВТС-Украина-Польша", при этом тарифы на транспортировку остались на прежнем уровне. Бронирование мощности газовыми трейдерами будет происходить в соответствии с сетевыми кодексами Украины и Польши.

В конце апреля "Оператор ГТС Украины" подписал аналогичное соглашение с венгерской компанией FGSZ, которое предусматривает объединение двух межгосударственных точек поставки газа "Берегово DN1400" и "Берегдароц DN800" и создание единой виртуальной точки соединения "Берег" с 1 мая. Как пояснял глава украинской компании Сергей Макогон, благодаря этому значительно возрастают мощности по импорту газа.

Киев также намеревается создать аналогичную точку на границе со Словакией.