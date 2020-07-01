Власти Камчатки рассчитывают достроить краевую больницу к 2023 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июля. /ТАСС/. Новая краевая больница, строительство которой власти Камчатки намерены возобновить в ближайшее время, начнет работу в конце 2022 - начале 2023 года, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

Здание краевой больницы является долгостроем. Ее строительство власти региона обещали начать еще в 2009 году, однако к работам строители приступили лишь пять лет спустя. В 2018 году Камчатскому краю выделили на реализацию проекта из федерального бюджета 4,2 млрд рублей, но в итоге финансирование было приостановлено из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз, ранее сообщалось о том, что его могут ввести в 2019 годах.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить подтверждение федерального финансирования на ближайшие три года. Мы рассчитываем, что в конце 2022 года или в самом начале 2023 года больница уже должна начать работать. Хочу подчеркнуть, что здесь будет целый медицинский городок. В том числе перинатальный центр, инфекционная больница, поликлиника", - приводят в сообщении слова врио губернатора Владимира Солодова.

Врио главы Камчатки заявил, что строительство первого этапа возобновится уже в этом году после того, как будет определен подрядчик. В планах властей региона - возведение площадок под строительство жилья для врачей и магистральной инфраструктуры.

В феврале полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочего визита на полуостров потребовал от камчатских властей разобраться, почему до сих пор не началось строительство новой краевой больницы, на которую выделялись средства из федерального бюджета.