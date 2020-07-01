Nord Stream 2: новые санкции США заблокируют €700 млн на завершение газопровода

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Расширение санкций США против "Северного потока - 2" заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода. Об этом ТАСС заявили в среду в операторе проекта - компании Nord Stream 2 AG.

"Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода", - сообщили в компании.

Более того, как полагают в Nord Stream 2 AG, эти санкции поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе примерно €8 млрд, вложенных непосредственно в строительство "Северного потока - 2", а также €3 млрд, инвестированных в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и €750 млн - в Чехии. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из "Северного потока - 2" на рынки по всей Европе.

"Необходимо отметить, что данные санкции представляются рассчитанными на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского СПГ путем уничтожения потенциального конкурента. Фактически без газопровода "Северный поток - 2" европейские промышленные и частные потребители будут вынуждены ежегодно платить на миллиарды больше за этот ключевой энергетический ресурс", - заключили в компании.

Ранее американский конгрессмен Стив Уомак сообщил в Twitter, что Сенат Конгресса США включил в проект оборонного бюджета страны дополнительные санкции против "Северного потока - 2".

В конце 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. На этом фоне швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что газопровод будет достроен своими силами.

Об инвестициях в проект

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Европейские партнеры "Газпрома" - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Ранее в пресс-службе Wintershall Dea ТАСС пояснили, что к настоящему моменту на финансирование проекта было направлено примерно 75% закрепленной в договоре в апреле 2017 года суммы в 950 млн евро - примерно 712 млн.

Как уточнили ТАСС в Uniper, еще одном финансовом партнере проекта, к концу 2019 года инвестиции компании в "Северный поток - 2" составили более 700 млн евро. При этом там отказались раскрывать данные по состоянию на текущий момент. Общий объем инвестиций OMV к настоящему времени составляет 712 млн евро, отметили в пресс-службе австрийской компании.