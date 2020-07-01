В МИД ФРГ назвали неприемлемыми новые санкции США в отношении "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Возможные новые санкции США в отношении "Северного потока - 2" нацелены на остановку реализации проекта, который реализуется в соответствии с законодательством Евросоюза, и потому неприемлемы. Об этом заявил в среду статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен на заседании комитета Бундестага по экономике и энергетике, посвященном теме строительства газопровода "Северный поток - 2" и сохранения энергетического суверенитета Европы.

"Позиция правительства ФРГ по данному вопросу однозначна: экстерриториальные санкции являются вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС. Очевидно, что американская сторона пытается в одностороннем порядке остановить проект", - сказал он. Аннен указал на то, что под угрозой ограничительных мер могут оказаться, помимо германских, французские, голландские и австрийские компании.

"Речь идет здесь, как часто представляется, не о германо-американском вопросе, речь идет о европейском суверенитете", - подчеркнул он. "Дальнейший эффект от санкций затрагивает нашу внешнеполитическую дееспособность: несогласованные санкции наносят ущерб совместной политике в отношении России", - отметил статс-секретарь в МИД ФРГ. Он напомнил, что в ЕС существуют разные позиции по "Северному потоку - 2", однако, по его словам, в сообществе сложилось единое мнение: угрозы США ввести санкции против европейских компаний неприемлемы.

"Время голосования [по законопроекту в Конгрессе США] и другие детали неизвестны, но мы вынуждены исходить из того, что этот законопроект в скором времени будет принят", - сказал Аннен.

В свою очередь парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс назвал "беспрецедентным случаем в истории трансатлантических отношений" возможное расширение санкций США против "Северного потока - 2". "Правительство ФРГ в связи с этим начало переговоры с нашими европейскими партнерами, чтобы вместе с Еврокомиссией согласовать свои действия. Я благодарен, что здесь получили поддержку", - сообщил он.