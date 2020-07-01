Участники обувного и фармацевтического рынков подтвердили готовность к маркировке товаров

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Участники обувного и фармацевтического рынков подтвердили свою готовность к маркировке товаров, которая стала обязательной для них с 1 июля, согласно постановлению правительства. Об этом представители отраслей рассказали ТАСС.

Фармацевтическая отрасль

Крупнейший боснийский производитель лекарств "Босналек" заявил о том, что первые маркированные препараты компании доступны к отгрузке во все аптеки страны. "Так, чтобы система маркировки заработала в срок, в компании было принято решение начать поставки маркированных лекарств в Россию заблаговременно, сохранив при этом отпускные цены на прежнем уровне", - сказала представитель компании Валентина Бучнева, отметив, что "Босналек" уже ввел в оборот более 37 тыс. кодов маркировки для своих препаратов.

Генеральный директор фармацевтического завода компании "Сервье" в России Кристоф Влодарчик также заявил, что с 1 июля на предприятии компании в Москве 100% продукции выпускается с маркировкой. "С момента запуска системы на нашем заводе компания произвела уже более 1 млн промаркированных упаковок лекарственных препаратов, большую часть из которых составляют препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета", - сказал он.

В фармацевтической группе "Фармэко" также отметили, что с 1 июля код Data Matrix будет на каждой упаковке, производимой на производственных площадках компаний. "Мы поддерживаем нововведение и понимаем, насколько важна прозрачность рынка и полная прослеживаемость лекарств от производителя до пациента", - подчеркнул председатель правления ГК "Фармэко" Иван Коноплянников.

В городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского также заявили, что стационар готов к запуску обязательной маркировки.

"Безусловно, это событие для всей страны, для фармацевтической отрасли. Благодаря внедрению обязательной маркировки мы сможем максимально защитить интересы государства и наших граждан", - подчеркнули в свою очередь в Минздраве.

Обувная отрасль

В Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) отметили, что крупнейшие обувные сети, входящие в Ассоциацию, участвовали в тестировании маркировки и полностью готовы. "Каких-либо трудностей не ожидаем", - сказал представитель АКОРТ Илья Власенко.

В частности, в пресс-службе компании Ralf Ringer отметили, что все процессы на складах компании автоматизированы, оборудование и программное обеспечение модернизировано для сканирования кодов маркировки Data Matrix. "Промаркированы остатки в магазинах, а также обувь, переданная франчайзи - для них компания заказала коды. На цену конечного продукта это не повлияло", - сообщили агентству

Заместитель генерального директора компании-производителя обуви "Парижская коммуна" Артем Сарксян также отметил, что компания на 100% готова к запуску маркировки. "Сбоев нет", - добавил он.

В пресс-службе оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - отметили, что, согласно постановлению правительства, об остатках промаркированной обувной продукции участники рынка должны сообщить до 1 августа текущего года в государственную систему маркировки "Честный знак" или ввести их в оборот. В ином случае эта обувь не сможет продаваться легально. "Это делается для того, чтобы исключить ситуации, при которых участники оборота могли получить бесплатно коды маркировки на остатки с целью в дальнейшем использовать их в течение нескольких лет, пытаясь вводить в оборот и продавать нелегальную продукцию", - пояснила Вера Волкова, директор департамента общего бизнес-анализа ЦРПТ.