Первый поезд из Кисловодска отправился в Крым

ПЯТИГОРСК, 1 июля. /ТАСС/. Первый поезд оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс" из Кисловодска в среду отправился в Крым, сообщили ТАСС в пресс-службе города-курорта.

"Сегодня в 12:40 мск из Кисловодска в Симферополь отправился первый поезд", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, поезд из Кисловодска в Симферополь будет отправляться раз в три дня с 1 июля по 1 ноября. Время в пути составит 21 час 40 минут.

Поезд планировалось запустить еще в апреле, однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране и введение режима самоизоляции в регионах отсрочили сообщение между курортами.

С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.