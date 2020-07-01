Банк БРИКС может предоставить кредиты металлургическим и телекоммуникационным компаниям РФ

ШАНХАЙ, 1 июля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Новый банк развития (НБР) БРИКС прорабатывает возможность предоставления до конца года кредитов российским металлургическим и телекоммуникационным компаниям. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС вице-президент банка Владимир Казбеков.

"Банк ведет активную работу по наполнению пайплайна инвестиционных проектов в РФ как в суверенном, так и в несуверенном направлениях. Рассчитываем к концу года предоставить кредитные линии другим международным финансовым организациям для осуществления проектов в России, а также предоставить несуверенные кредиты крупным российским корпоративным заемщикам. В частности работаем с металлургическими и телекоммуникационными компаниями", - сказал он.

Ранее пресс-служба банка объявила о том, что Совет директоров финансовой организации одобрил проект поддержки развития малых городов в РФ, имеющих историческое значение, на €205 млн. За все время операционной деятельности НБР одобрил в общей сложности 10 проектов в России на общую сумму около $3 млрд.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на шестом саммите организации в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банк ранее получил международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.