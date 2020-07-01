Центры "Мой Бизнес" помогут дагестанцам в переходе на налоговый режим для самозанятых

МАХАЧКАЛА, 1 июля. /ТАСС/. Специальный налоговый режим для самозанятых заработал в Дагестане с 1 июля 2020 года. Консультировать жителей республики в нюансах перехода на новую систему будут специалисты центров "Мой Бизнес" и многофункциональных центров (МФЦ), сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минэкономразвития Дагестана.

"С 1 июля в Дагестане заработал специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В Дагестане получить помощь в вопросах перехода на налоговый режим можно будет в центрах "Мой Бизнес" и в МФЦ", - говорится в сообщении.

С начала текущего года в эксперименте по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" участвуют 23 региона. По данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировались и работают более 760 тыс. человек. С 1 июля эксперимент расширяет свою географию почти на всю территорию РФ. В июле стать самозанятым можно будет еще в 53 регионах России.

Специальный налоговый режим дает возможность вести деятельность без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, просто зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог". Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.

Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении самозанятым предоставляется налоговый вычет в 10 тыс. рублей.