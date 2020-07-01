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Минкомсвязь приветствовала бы открытие офиса Telegram в России

В ведомстве отметили, что не в курсе, собирается ли основатель мессенджера Павел Дуров открывать офис в России
Здание Минкомсвязи Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Минкомсвязи
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ поддержит решение Telegram открыть офис в России, если компания захочет это сделать. Об этом заявил журналистам в среду глава министерства Максут Шадаев.

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"Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении Минкомсвязи к возможному открытию российского офиса мессенджера.

При этом Шадаев добавил, что он не в курсе, собирается ли основатель мессенджера Павел Дуров открывать офис в России.

С апреля 2018 по июнь 2020 года Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России, где мессенджером пользуются порядка 30 млн человек. Ведомство объявило о разблокировке 18 июня по согласованию с Генпрокуратурой.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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