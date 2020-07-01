Минимальную долю Росимущества в "Ростелекоме" повысили до 38,2%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Доля РФ в лице Росимущества в "Ростелекоме" теперь должна составлять не менее 38,2%, следует из указа президента Владимира Путина, который опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее минимальная доля государства в компании равнялась 33,2%.

В октябре 2019 года Путин подписал указ, по которому "Ростелеком" и его дочерняя структура ООО "Мобител" получили 100% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" (мобильный оператор Tele2). Тогда же кабмин поручил Минкомсвязи и Росимуществу обеспечить реализацию сделки консолидации "Ростелекомом" Tele2.

В марте 2020 года "Ростелеком" закрыл сделку по консолидации Tele2. До этого он владел 45% оператора, остальным пакетом владела структура Tele2Russia Holding AB (доля ВТБ в ней составляет 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, банка "Россия" - 10%).

В результате сделки "Ростелеком" консолидировал 100% Tele2, а в акционерную структуру госоператора вошли в том числе бывшие владельцы Tele2. Сейчас РФ в лице Росимущества владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", у АО "Телеком Инвестиции" (куда входят ВТБ, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова и банка "Россия") - 20,98%, ВТБ - 8,44%, ВЭБ.РФ - 3,36%, "дочки" "Ростелекома" - ООО "Мобител" - 0,38%. Free float обыкновенных акций "Ростелекома" - 28,64%.