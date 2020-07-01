Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".

"За шесть месяцев 2020 "Оператор ГТС Украины" протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года (45,1 млрд куб. м)", - заявила компания.

В западном направлении было поставлено 22,9 млрд куб. м газа. В частности, в Польшу - 1,8 млрд куб. м, Словакию 16,9 млрд куб. м, Венгрию 4,2 млрд куб. м. В трансбалканском направлении транзит составил 1,9 млрд куб. м, из них 0,4 млрд куб. м в Румынию и 1,5 млрд куб. м в Молдавию.

"С начала года "Газпром" полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 78%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки, и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - сказано в сообщении.

Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали пакетное соглашение о транзите газа на 2020-2024 годы с возможностью продления еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 годы. Новые договоренности предусматривают принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.