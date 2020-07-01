En+ предлагает обнулить тариф на ввоз "зеленого" алюминия в Европу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. En+ Group предлагает ввести нулевой тариф на ввоз в страны Европы алюминия с низким углеродным следом. Об этом сообщил журналистам глава совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер.

В Евросоюзе установлены пошлины на алюминий и алюминиевые сплавы в размере от 3% до 6%. По данным Баркера, в 2019 году объем потребления алюминия в Европе составил 7 млн тонн, из которых 6 млн тонн было импортировано.

Он отметил, что благодаря энергетическому сегменту группы, в который входят гидроэлектростанции, выбросы СО2 при производстве 1 тонны алюминия предприятиями En+ составляют 2,6 тонны. При этом при производстве тонны китайского алюминия (на него приходится 60% мировых поставок) выбросы СО2 составляют 16 тонн.

Баркер добавил, что в настоящее время тариф на экспорт как низкоуглеродного, так и высокоуглеродного алюминия в Европу одинаковый, но сейчас идут активные переговоры о возможности его обнуления при ввозе в Европу алюминия с низким углеродным следом, но принятие соответствующего решения "займет некоторое время".

Глава совета директоров En+ также сообщил, что необходимо ввести понятие, которое закрепит параметры низкоуглеродного алюминия.

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в ОК "Русал").