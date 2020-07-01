Крупнейшая в России чартерная авиакомпания Azur Air возобновила пассажирские полеты

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Крупнейший в России чартерный авиаперевозчик Azur Air возобновил полеты. Об этом сообщили в среду в компании.

"Программа полетов в Сочи охватывает 12 регионов России. Azur Air предложит пассажирам прямые беспосадочные перелеты в Краснодарский край из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.

Первый рейс в Сочи прибыл из Екатеринбурга в 09:45 мск, уточнили в компании. Как ожидается, полеты в Сочи из городов европейской части страны будут выполняться до конца октября, из других регионов - до сентября, но их могут продлить.

Кроме того, Azur Air будет выполнять рейсы из Москвы в Абакан. Как напомнили в пресс-службе перевозчика, компания впервые выполняет внутренние авиарейсы.

В конце марта компания сообщала, что приостановила вывоз граждан за рубеж. Учитывая, что рейсы по внутренним направлениям у Azur Air не были предусмотрены и компания выполняла только вывозные рейсы для возвращения россиян из РФ, это означало практически полную приостановку полетов.