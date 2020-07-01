Маршрут электропоездов Анапа - Керчь с 1 июля продлили до Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Маршрут электропоездов, курсирующих между Крымом и Кубанью, со среды продлили до крымского курортного города Феодосия. В будущем он может быть продолжен до райцентра Темрюк в Краснодарском крае, сообщил ТАСС генеральный директор "Южной пригородной пассажирской компании", обеспечивающей перевозки по Крыму, Алексей Ильиных.

Ранее на сайте министерства транспорта Республики Крым сообщалось, что движение пригородных поездов по Крымскому мосту между Керчью и Анапой, приостановленное 2 апреля 2020 года из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, возобновится 1 июля. ЮППК планировала продлить регулярный маршрут по Крымскому мосту между Анапой и Керчью до Феодосии с 11 апреля.

"Сегодня возобновили маршрут Анапа - Керчь с дальнейшим продлением данного маршрута до Феодосии. Также сделали в Феодосии очень удобную стыковку, чтобы пассажиры могли доехать до Симферополя", - сказал Ильиных.

Он отметил, что сейчас с властями Краснодарского края прорабатывается вопрос о дальнейшем продлении маршрута. "В планах продление маршрута от Анапы до Темрюка", - пояснил собеседник.

Первый поезд со станции Керчь в Анапу отправился - 7 марта 2020 года. До этого проехать из одного города в другой можно было только автомобильным транспортом.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. С начала года ЮППК перевезено более 1 млн пассажиров.