В Крыму полностью обновят подвижной состав пригородных электропоездов к 1 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Подвижной состав электропоездов "Южной пригородной пассажирской компании", обеспечивающей перевозки по Крыму, планируется полностью обновить к 1 августа этого года, сообщил ТАСС в среду генеральный директор Алексей Ильиных.

"Думаю, до 1 августа обновим полностью весь парк [электропоездов] в количестве 16 машин. И они все будут эксплуатироваться на территории Крыма", - сказал Ильиных.

Он уточнил, что в данный момент прибыли семь единиц новой техники. В том числе четыре рельсовых автобуса для перевозок по маршрутам между Кубанью и Крымом и три электропоезда серии ЭП-2Д для эксплуатации внутри полуострова.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. С начала года ЮППК перевезено более 1 млн пассажиров.