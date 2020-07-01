Польская PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплаты за газ

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская компания выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат. Об этом заявил в среду на брифинге глава PGNiG Ежи Квечиньский.

По его словам, в ближайшие дни PGNiG переведет "Газпрому" около $90 млн. Как пояснил глава польской компании, они получили от российской стороны больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд. "Это связано с тем, что в некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, $90 млн будет компенсацией для "Газпрома" в этом отношении", - пояснил он. "В конечном итоге $1,5 млрд останется для PGNiG", - добавил Квечиньский.

Ранее PGNiG подтвердила получение $1,6 млрд, переведенных компанией "Газпром экспорт" по решению Стокгольмского арбитража в качестве компенсации переплаты за газ, поставленный по газопроводу "Ямал - Европа".