В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Потери мировой экономики в случае, если кризис в секторе туризма затянется до 12 месяцев, могут составить $3,3 трлн. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Подчеркивается, что "сектор мирового туризма может потерять по меньшей мере $1,2 трлн, что составляет 1,5% глобального ВВП, ввиду застоя в течение почти четырех месяцев из-за пандемии коронавируса". Вместе с тем, по оценкам экспертов, эти потери вырастут до $2,2 трлн, если кризис продлится восемь месяцев. "По мнению ЮНКТАД, согласно пессимистичному сценарию, 12-месячный сбой в секторе международного туризма приведет к потерям в $3,3 трлн, что составляет 4,2% мирового ВВП", - констатируют авторы доклада.

В ЮНКТАД напоминают, что туризм представляет собой "становой хребет для экономики многих стран и источник заработка на жизнь для миллионов людей по всему миру". Меры самоизоляции, ограничения на поездки и падение доходов населения замедляют восстановление этого сектора. Прогнозы потерь, представленные в нынешнем докладе, призваны напомнить о "большом экономическом значении" туризма, заявила директор отдела международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Хамильтон. "Для многих стран, например маленьких островных государств, коллапс туризма означает крах перспектив их развития, и этого нельзя допустить", - предупредила она.

Согласно докладу, особенно тяжелый урон в результате спада в секторе туризма несут развивающиеся страны. Потери Таиланда оцениваются в 11% ВВП, Ямайки - в 9%, Кении, Египта и Малайзии - до 3%. Ожидается резкий рост безработицы. Однако и богатые государства в результате уменьшения потока туристов недосчитаются миллиардов долларов. Эксперты называют в этой связи Францию, Грецию, Италию, Португалию, Испанию и США. Кризис туристической отрасли, предупреждают в ЮНКТАД, скажется и на других сферах экономики, обеспечивающих туристов товарами и услугами. По оценкам экспертов, потеря каждого 1 млн долларов доходов от туризма обернется для государств потерями в $2-3 млн с учетом неурядиц в других отраслях экономики.

В этой связи авторы доклада призвали правительства оказать помощь компаниям в секторе туризма, столкнувшимся с риском банкротства. Речь идет, в частности, о гостиницах и авиакомпаниях. В качестве одного из вариантов решений предлагается ввести их кредитование под низкие проценты. Международное сообщество, считают в ЮНКТАД, могло бы оказать помощь наиболее сильно пострадавшим странам, облегчив им доступ к получению финансовой помощи.