Шрёдер: ФРГ должна добиться солидарности от ЕС в вопросе санкций США против Nord Stream 2

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Германия должна попытаться достичь солидарности на европейском уровне в вопросе возможных новых санкций США против проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер на заседании комитета Бундестага по экономике и энергетике, посвященном теме строительства газопровода "Северный поток - 2" и сохранения энергетического суверенитета Европы.

Шрёдер подчеркнул, что центральное значение для достижения европейской солидарности с Берлином имеют германо-французские отношения. "Германия должна попытаться снова добиться этой солидарности", - сказал он. "Понимаем ли мы, что "Северный поток - 2", собственно говоря, является началом широкой политизации торговых отношений со стороны США?" - задался Шрёдер вопросом.

Со своей стороны глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер высказал мнение, что в случае принятия новых санкций США против проекта можно было бы использовать "совместимые с ВТО инструменты защиты торговли". Одновременно он выступил против ответных ограничительных мер ЕС в отношении США.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода".