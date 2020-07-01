Эксперт: председательство ФРГ - лучшее время для ответа ЕС санкциям против Nord Stream 2

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Начавшееся в среду председательство Германии в Совете ЕС - это самое удачное время для общеевропейского ответа на возможное расширение американских санкций против проекта "Северный поток - 2", считает заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

О включении в проект оборонного бюджета США дополнительных санкций против "Северного потока - 2" сообщил ранее американский конгрессмен Стив Уомак. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин по-прежнему рассматривает "Северный поток - 2" как экономический проект и считает нужным завершить его.

"Очередное беспардонное вмешательство Вашингтона в суверенитет ЕС в сфере энергетической политики <...> требует более решительных действий", - сказал Гривач ТАСС в среду.

"Сейчас наиболее удачное время для общеевропейского ответа. Германия сегодня стала председателем ЕС и может сделать эту проблематику центральной в повестке блока на ближайшее полугодие", - добавил он.

В Евросоюзе сейчас нет единства по вопросу "Северного потока - 2" - некоторые страны занимают проамериканскую позицию. Но, по словам Гривача, тем важнее для Германии добиться солидарного ответа, чтобы преодолеть раскол и сделать, "как любят говорить американцы, введение ими санкций дорогим удовольствием".

В то же время, считает эксперт, пока неизвестно, как скоро США могут ввести санкции и введут ли их вообще. "Пока это проект военного бюджета на следующий год. Скорость его принятия и, соответственно, вступления санкционного пакета в силу неясна. Процесс накладывается на избирательную кампанию в США, что также увеличивает неопределенность", - сказал собеседник агентства.