Первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в Евпаторию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Первый поезд оператора пассажирских железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс" отправился из Санкт-Петербурга в крымский город-курорт Евпаторию. Состав заполнен на 100%, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Первого июля, в 19:16 мск с Московского вокзала в Санкт-Петербурге отправился первый поезд в Евпаторию. Он пройдет через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов. Населенность первого поезда составила 100% (524 места), основная часть пассажиров проследует до конечной станции Евпатория. Протяженность маршрута составит 2 697 км, время в пути - 44 часа", - сказала собеседница агентства.

В составе поезда семь плацкартных и пять купейных вагонов, а также вагон-ресторан. На поездах "Таврия" принимаются необходимые противоэпидемиологические меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, в пути следования санитарная обработка вагонов осуществляется каждые два часа, добавили в пресс-службе.

С 15 июля поезд №173/174 начнет курсировать по маршруту Москва - Евпатория через день. Время в пути составит около 35 часов.

С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток. Поезда "Таврия" перевезли уже более 250 тыс. пассажиров.