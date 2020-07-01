Непроданные сигареты без маркировки можно будет промаркировать до 1 декабря

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сигареты и папиросы без маркировки, которые не продали до 1 июля 2020 года, могут быть промаркирована до 1 декабря, следует из постановления правительства, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

"Установить, что участники оборота табачной продукции до 1 декабря 2020 года вправе осуществлять хранение и транспортировку находившейся в обороте по состоянию на 30 июня 2020 года табачной продукции, указанной в разделе I приложения к правилам, утвержденным настоящим постановлением (сигареты и папиросы - прим. ТАСС), без нанесения средств идентификации в целях последующей реализации", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык, и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.