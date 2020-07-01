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Пандемия коронавируса нового типа

Перевозчикам Коми выплатят более 25 млн рублей компенсации убытков от пандемии

По словам врио главы региона Владимира Уйбы, во время пандемии пассажиропоток снизился до 50%, что повлекло за собой убытки для перевозчиков

СЫКТЫВКАР, 1 июля. /ТАСС/. Власти Республики Коми выплатят автобусным перевозчикам 25,7 млн рублей из регионального бюджета в качестве компенсации убытков от падения пассажиропотока во время ограничений по коронавирусу. Количество пассажиров в период пандемии уменьшилось наполовину, сообщил в среду врио главы Коми Владимир Уйба.

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"Перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты в республике, в период самоизоляции граждан получат более 25 млн рублей субсидий из республиканского бюджета. В период действия ограничительных мер пассажиропоток снизился до 50%, и это повлекло за собой убытки для перевозчиков. Поэтому мы приняли решение поддержать их и компенсировать недополученные доходы: 24,7 млн рублей будут направлены местным бюджетам и распределены среди перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты, еще 2 млн рублей будут направлены перевозчикам, которые работают на межмуниципальных маршрутах", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".

Межмуниципальные перевозки были приостановлены в Коми с апреля на два месяца, они возобновились только в начале июня, были значительно сокращены рейсы и внутри муниципалитетов, действовали лишь единичные маршруты для доставки сотрудников градообразующих предприятий.

По информации управления Роспотребнадзора по республике, на 1 июля в Коми подтверждено 3 463 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 54 случая. Выздоровели 1 731 человек, умерли 33. Под медицинским наблюдением находится 2 777 человек.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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