Всемирный банк выделяет Африке кредит в размере $50 млрд

ПРЕТОРИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) объявил в среду, что предоставит в текущем году 48 странам Африки к югу от Сахары кредит в размере $50 млрд в рамках портфельных проектов. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на региональное представительство ВБ.

"Данные средства по своему объему в два раза превышают те, что были выделены ВБ региону 10 лет назад по аналогичной схеме", - подчеркнуто в коммюнике банка.

Кредиты предоставляются на проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, образования и здравоохранения. При этом проведена реформа системы управления портфельными проектами в Африке южнее Сахары, когда выделены два региона. Первый включает страны Западной и Центральной Африки, второй - государства Восточной и Южной Африки.