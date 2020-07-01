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Авиакомпания "Победа" начала выполнять рейсы по маршруту Калининград - Сочи

Они будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Российский лоукостер "Победа" приступил к выполнению регулярных рейсов по маршруту Калининград - Сочи. Об этом ТАСС сообщили в среду в дирекции Калининградского аэропорта Храброво.

"Первый рейс авиакомпании из Сочи прибыл в калининградский аэропорт Храброво в среду в 17:28 по местному времени (18:28 мск) и вылетел в обратном направлении в 18:15 (19:15 мск) уточнили ТАСС в дирекции Храброво.

Самолет авиакомпании "Боинг 737" на 189 посадочных мест доставил в Калининград 63 пассажира, в Сочи из Калининграда вылетели 167 пассажиров. Рейсы по этому маршруту будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам, уточнили в дирекции калининградского аиваузла.

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