Украина увеличила импорт газа из ЕС на 24% с начала года

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Импорт газа на Украину из стран ЕС вырос на 24% за шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

"За первое полугодие 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС на Украину составили 7 млрд куб. м, что на 24% (на 1,3 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Эти показатели также на 40% превышают средние в 2016 - 2019 годах.

Согласно данным "Оператора ГТС Украины", в июне 2020 года на Украину было импортировано 1,8 млрд куб. м природного газа. "Это на 9% больше, чем в июне 2019 года. А также на 36% больше, чем в мае 2020 года", - подчеркнули в пресс-службе компании.

За первые шесть месяцев текущего года Украина импортировала из Словакии 3,9 млрд куб. м, из Венгрии - 2,2 млрд куб. м, из Польши - 0,9 млрд куб. м.

В настоящее время на Украину голубое топливо поступает исключительно из стран Евросоюза. Газ из Российской Федерации не импортируется с ноября 2015 года.