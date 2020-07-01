Производители должны до 1 августа ввести промаркированную обувь в оборот

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Производители обуви должны до 1 августа ввести промаркированную продукцию в оборот или подать в систему информацию об остатках непроданной продукции. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"До 1 августа 2020 года осуществляют маркировку обувных товаров, приобретенных до 1 июля 2020 года и выпущенных таможенными органами после 1 июля 2020 года в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, до предложения этих обувных товаров для реализации (продажи)", - говорится в документе.

Кроме того, до 31 июля 2020 года включительно допускается регистрация таможенными органами выпуска для внутреннего потребления.

Как пояснил ТАСС заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки, Реваз Юсупов, данное решение упрощает процесс импорта обуви и исключает возможность вброса на рынок нелегальной продукции. Таким образом, по его словам, непроданные или незарегистрированные остатки обуви не смогут находиться в обороте после 1 августа, а если такие попытки будут осуществляться, это будет мгновенно выявлено аналитической платформой системы или при проверке обуви пользователями приложения маркировки "Честный знак".

"Вся информация будет в режиме реального времени предоставляться в контрольно-надзорные органы. Пользователями приложения уже являются 800 тыс. человек, которые проверили более 7 млн. товаров. Обувь является наиболее часто проверяемой в приложении категорией", - отметил Юсупов.

О маркировке товаров в РФ

В России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.