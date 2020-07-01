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Выборы президента США - 2020

Трамп предрек крах биржи в случае победы Байдена на выборах

Президент США упрекнул своего главного соперника в стремлении "поднять все налоги, чтобы увеличить расходы на чепуху"

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на ноябрьских выборах приведет к обрушению фондового рынка. С таким предостережением президент США республиканец Дональд Трамп выступил в среду в интервью телеканалу Fox Business.

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Его попросили с учетом высокого уровня безработицы в США прокомментировать предложения демократа Байдена о повышении ставок налогообложения для состоятельных предпринимателей и корпораций. "Если так поступить, то рынки обрушатся. Я полагаю, что рыночные индексы могут достичь рекордно высоких показателей в начале следующего года или даже раньше", - ответил глава государства, имея в виду перспективу своего переизбрания на второй срок.

Республиканец упрекнул своего главного соперника на предстоящих президентских выборах в стремлении "поднять все налоги, чтобы увеличить расходы на чепуху и на то, что не срабатывает". "Я не считаю, что люди это поддержат. Демократы хотят поднять некоторые налоги, в конечном счете все налоги. Это убьет [фондовый] рынок, уничтожит все, что мы делаем, включая новые рабочие места", - продолжал Трамп, сравнив положение на бирже после вероятной победы представителя Демократической партии с похмельем.

"Если его [Байдена] изберут, то фондовая биржа окажется в состоянии сверхпохмелья и неминуемо рухнет", - предупредил он.

Байден, согласно последним оценкам газеты The New York Times, уже гарантировал свое выдвижение на пост кандидата от Демократической партии на пост президента, поскольку заручился поддержкой 2 171 делегата национального съезда партии, который пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа. Для победы в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
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