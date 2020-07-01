Трамп заявил, что глава ФРС стал оправдывать его надежды

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп доволен работой председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка США, и не поднимает больше вопрос об отставке Джерома Пауэлла. Об этом Трамп заявил в среду в интервью телеканалу Fox Business..

Главе Белого дома задали вопрос о целесообразности смещения Джерома Пауэлла с поста председателя ФРС. "Об этом говорил не я, а СМИ. Я должен признать, что в начале был им недоволен. Но теперь я им доволен все больше и больше, так как он стал оправдывать ожидания", - ответил Трамп, отметив усилия главы ФРС в области насыщения американского рынка ликвидностью.

Президент не стал однозначно отвечать на вопрос, готов ли он оставить Пауэлла во главе ФРС на новый срок. "Я не хотел бы говорить сейчас об этом. Но могу сказать, что я очень доволен его работой и работой Мнучина", - продолжил Трамп, имея в виду министра финансов Стивена Мнучина. "Фондовая биржа сейчас почти в том же состоянии, что и раньше [до пандемии коронавируса]", - напомнил он. Глава Белого дома обвинил демократов в безразличии к состоянию американской экономики и уровню благосостояния американцев, а также в стремлении сохранять в силе как можно дольше санитарно-эпидемиологические ограничения в штатах.

Комитет ФРС по открытому рынку на заседании 9-10 июня сохранил ключевую учетную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Финрегулятор подчеркнул, что ставка останется на этом уровне, пока американская экономика не восстановится после вызванного новым коронавирусом кризиса. В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку в связи с угрозой для экономических перспектив, вызванной воздействием распространения инфекции.