Кабмин обсудит доплаты, связанные с пандемией, и законопроект об обратном акцизе на СУГ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство России в четверг проведет традиционное заседание, на котором планируется обсудить выделение бюджетных средств на доплаты, связанные с пандемией коронавируса, законопроект об обратном акцизе на сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также правительственные поправки к ряду законопроектов, готовящихся к рассмотрению в Госдуме во втором чтении. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Так, в повестке дня заседания значатся четыре законопроекта. Один из них вносит в Налоговый кодекс (НК) РФ поправки, связанные с образованием Федеральной пробирной палаты и приданием ей статуса федеральной службы. Еще одни поправки в НК РФ предусматривают введение обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье. Кроме того, кабмин рассмотрит изменения в закон "Об обеспечении единства измерений" и законопроект о ратификации договора между Россией и Венгрией о социальном обеспечении.

Отдельный блок вопросов касается выделения из резервного фонда правительства средств на стимулирующие выплаты медикам за выполнение особо важных работ по борьбе с пандемией коронавируса, а также на аналогичные выплаты соцработникам и служащим Роспотребнадзора и подведомственных ему организаций. Еще одним проектом распоряжения кабмина предполагается выделение бюджетных ассигнований 79 субъектам РФ на организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, организацию общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.

Кроме того, кабинет министров обсудит выделение дотации Еврейской автономной области на погашение просроченной кредиторской задолженности регионального бюджета. Также субсидии планируется выделить Псковской области и Чувашии на повышение качества транспортного обслуживания в этих регионах, надежности и безопасности предоставляемых транспортных услуг для населения. В повестке значится и вопрос о перераспределении бюджетных средств для ускорения строительства и реконструкции участков Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Наконец на заседании планируется обсудить проекты правительственных поправок к трем законопроектам, которые готовятся к рассмотрению в Госдуме во втором чтении. В частности, речь идет об уточнении изменений в закон об аудиторской деятельности, закон о науке и государственной научно-технической политике. Кроме того, кабмин обсудит проект поправок к рассматриваемым парламентариями изменениям в Налоговый кодекс. Документом "предлагается дополнить законопроект нормами первоочередного характера, подготовленными в связи с принятыми изменениями в законодательстве, во исполнение поручений президента и правительства, а также нормами, учитывающими требования Счетной палаты", указано в материалах правительства.