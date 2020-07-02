Главы Минэнерго РФ и Азербайджана примут участие в конференции по глобальной энергетике

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министры энергетики России и Азербайджана Александр Новак и Парвиз Шахбазов примут участие в международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", которая частично проводится в онлайн-формате международным дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений в развитие контактов между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Как указали в Валдайском клубе, совместная российско-азербайджанская конференция по энергетике станет логичным продолжением участия президента Ильхама Алиева в ежегодной конференции Валдайского клуба в 2019 году, где он выступал на пленарной сессии вместе с президентом России Владимиром Путиным, лидерами Филиппин, Казахстана и королем Иордании.

Конференция продлится два дня. 3 июля на ней также выступят также замглавы МИД РФ Андрей Руденко и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев. Однако если первый день работы пройдет в открытом режиме для прессы, то второй - уже в закрытом. Всего в конференции примут участие более 20 действующих представителей исполнительной власти, политологов, экономистов, специалистов в сфере энергетики, международных отношений и регионоведения из России, Азербайджана, Саудовской Аравии, Германии.

В рамках мероприятия будет представлен подготовленный клубом "Валдай" доклад "Политические риски для мировой энергетики: от ресурсного национализма до "молекул свободы" и климатического оружия".

В пресс-службе "Валдая" отметили, что "в повестку дня форума вынесены вопросы развития мировой энергетики и ключевых международных политических рисков для энергетического сектора". "Обе страны являются крупными поставщиками энергоносителей на мировой рынок и испытывают на себе политические риски, которым подвергается энергетическая отрасль в целом - ситуация вокруг Ирана, санкции против нефтегазового сектора, обострение отношений США и КНР, угрозы трубопроводной инфраструктуре и логистике, ситуация на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, региональные конфликты на пространстве бывшего СССР. России и Азербайджану важны совместная экспертиза и обмен мнениями, чтобы при необходимости совместно реагировать на возникающие риски", - добавили в пресс-службе.