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Авиарегулятор США и Boeing завершили летные испытания модели 737 MAX

Эксплуатация модели будет разрешена после подтверждения экспертами соответствия самолетов сертификационным стандартам
Boeing 737 MAX Elaine Thompson/AP
Описание
Boeing 737 MAX
© Elaine Thompson/AP

ТАСС, 2 июля. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и компания Boeing провели сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX, которые не эксплуатируются после того, как два самолета этой модели потерпели крушение. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте ведомства.

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"В течение трех дней тестирования на этой неделе пилоты и инженеры ФАУ оценили заявленные Boeing изменения, связанные с автоматизированной системой управления полетом самолета. Осуществление полетов - важный этап, однако сохраняется ряд важных задач, включая оценку полученных <...> данных", - говорится в документе. Не уточняется, когда именно ФАУ озвучит свои выводы о том, насколько успешно прошли испытания. Подчеркивается, что эксплуатация модели будет разрешена лишь после подтверждения экспертами соответствия самолетов сертификационным стандартам.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что в ходе полетов Boeing 737 MAX будет протестирована измененная защитная система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, система улучшения характеристик маневренности), сбои в работе которой привели к обеим катастрофам.

В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой модели была временно прекращена после двух авиакатастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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