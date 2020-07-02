"Ъ": участники проекта "Доступный интернет" недополучили около 200 млн рублей выручки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Интернет-провайдеры, участвующие в эксперименте по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта "Доступный интернет", недополучили в апреле-июне от 191 млн до 220 млн рублей выручки. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на оценки рабочей группы при комиссии РСПП по связи и ИТ.

Как сообщает издание, рабочая группа также оценивает дополнительные потери участников проекта на приобретение и установку оборудования от 30 млн до 100 млн рублей, а на сервисное обслуживание и техподдержку - от 5 млн до 20 млн рублей.

По оценкам экспертов, суммарные потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить порядка 6,8 млрд рублей в первый год эксперимента, а затем 5,5 млрд рублей ежегодно. Кроме того, в случае подключения к проекту мобильной связи потери отрасли могут составить не менее 110 млрд рублей. Минэкономразвития, по данным "Коммерсанта", после консультаций с операторами оценило потери в 160 млрд рублей в год.

Участник рабочей группы подтвердил изданию, что данные оценки были сделаны на основе данных МТС (включая МГТС), "ЭР-Телекома", "Вымпелкома" и Netbynet (дочерний провайдер "МегаФона").

Во вторник глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил журналистам, что эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта "Доступный интернет" будет продлен до 31 декабря. Он уточнил, что в ходе эксперимента услугой ежемесячно пользовались 250 тыс. человек, а наиболее востребованными ресурсами стали соцсети.

Об эксперименте

В эксперименте Минкомсвязи, который проходит с 1 апреля по 1 июля, участвуют крупнейшие российские операторы фиксированной связи ("Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон" и "ЭР-Телеком"). Они предоставляют доступ к социально значимым интернет-ресурсам абонентам домашнего интернета с нулевым или отрицательным балансом на счету. В список таких ресурсов вошли многочисленные сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

Сейчас бесплатный доступ в рамках эксперимента предоставляется только для абонентов домашнего интернета. В будущем правительство рассматривает вариант расширить пилот и на мобильную связь.