На Ямале впервые начнут производить хамон из оленьего мяса по испанскому рецепту

ТАСС, 2 июля. Предприятие "Ямалец" в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начинает производство хамона из оленьего мяса. Деликатесный продукт изготавливается по испанскому рецепту, сообщил ТАСС исполнительный директор предприятия Андрей Колесников.

"Мы сейчас сделали первую "закладку" продукции, идет процесс ферментации мяса. <...> У нашего технолога есть опыт работы в Испании, он <...> предложил сделать хамон из оленины. Нам нравится придумывать что-то новое, но при этом мы с охотой используем опыт других стран, которые в этом плане профессионалы", - сказал Колесников.

Он отметил, что первая партия продукции составит порядка 12-15 бедер. После того, как продукция будет готова, ее необходимо будет сертифицировать, после чего ямальский хамон сможет появиться на прилавках магазинов.

"Мы для себя сразу решили, что наша продукция будет экологически чистой, без использования консервантов. Натуральные специи мы закупаем у австрийской компании, потому что оказалось, что таких производителей в России не так много. Ямал славится олениной и, прежде всего, мы будем искать потребителей в родном регионе", - добавил представитель предприятия.

По его словам, первая партия ямальскго хамона будет готова, предположительно, через 30 дней. Этой продукцией уже заинтересовались некоторые ямальские рестораны.

"Мы уже привозили образцы нашей продукции в рестораны, и рестораторы ее очень оценили. Причем, некоторые из них уже заявили о готовности закупать наш хамон. В планах у нас отдельные позиции, упакованные и сервированные специально под рестораны, чтобы можно было просто открыть упаковку и подавать ее гостям на стол", - сказал Колесников.

О регионе

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев. продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней). На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс.