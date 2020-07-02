Запросы о круглосуточной доставке алкоголя в России в период самоизоляции выросли втрое

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жители России за время пандемии и режима самоизоляции почти в три раза чаще искали в интернете круглосуточную доставку алкогольной продукции, чем за аналогичный период 2019 года. В топ регионов, где чаще всего реализуется незаконная онлайн-продажа алкоголя, попали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Забайкальский край, Свердловская область, говорится в исследовании Центра мониторинга оборота алкогольной продукции (ЦМОАП) в сети интернет "Щит", материалы которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Всего за период с 30 марта по 21 июня 2020 года в Рунете было обнаружено более 21 тыс. сообщений на тему круглосуточной дистанционной продажи алкоголя. Чаще всего сообщения о нелегальной продаже и доставке алкоголя публиковались в социальных сетях (69%), мессенджерах (18%), на сайтах-однодневках (9%), в блогах (2%), на форумах и микроблогах (по 1%). В среднем в поисковой выдаче "Яндекс" и Google пользователи искали запрос "доставка алкоголя круглосуточно" более 22 тыс. раз ежемесячно, что почти в три раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. При этом пик запросов пришелся на апрель (более 36 тысяч)", - отмечается в результатах исследований.

В топ-15 регионов РФ, где чаще всего публикуются сообщения о доставке алкоголя, вошли: Москва, Санкт-Петербург, Забайкальский край, Свердловская область, Московская область, Красноярский край, Пермский край, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Новосибирская область, Республика Саха-Якутия, Забайкальский край, Кемеровская область и Республика Тыва.

"Количество рекламных предложений о круглосуточной доставке алкоголя резко выросло в тех регионах, где были введены наиболее жесткие меры по самоизоляции, в том числе запрет или временное ограничение на продажу алкоголя в розничных магазинах. В то же время в лидерах остаются города-миллионники, где многие услуги давно оцифрованы, - сообщил директор ЦМАПИ Сергей Брода, слова которого приводятся в релизе по результатам мониторинга. - Однако мы заметили, что спрос на продажу алкогольной продукции посредством социальных сетей снизился в сравнении с количеством запросов в поисковой выдаче. Этому способствовал тот факт, что многие, в том числе сетевые магазины, на время самоизоляции самостоятельно оказывали услуги по доставке алкоголя, выходя, по сути дела, в "серую" зону".

Поисковые системы и специальные приложения

Самыми популярными площадками Рунета, через которые осуществлялся подпольный сбыт алкоголя, помимо сайтов из поисковой выдачи Яндекс и Google, стали: социальная сеть ВКонтакте (порядка 3,5 тыс. сообщений ежемесячно), мессенджер WhatsApp (2,8 тыс. сообщений), Facebook (1 125 сообщений), Одноклассники (1 056 сообщений) и Instagram (785 сообщений). Отмечается, что мессенджер Telegram в поисковую систему мониторинга не входил. Эксперты также выявили новые каналы сбыта и доставки алкогольной продукции, в частности, специализированные приложения в AppStore и GoogleMarket, а также гео-отметки магазинов, осуществляющих доставку алкоголя, на GoogleКарты.

"По результатам мониторинга мы видим, что "жесткие меры" приводят к прямо противоположному эффекту: там, где регионы вводили временные интервалы на покупку алкоголя, резко вырос спрос на продукцию онлайн-бутлегеров. Это очень рискованная тенденция, потому что за качество их товара никто не отвечает, многие продают опасный суррогат под видом известных брендов. С другой стороны, честный бизнес, включая известных сетевых ритейлеров, был вынужден на время уйти в "серую" зону и, фактически нарушая закон, искать лазейки, чтобы не потерять в прибыли - кто-то заключал договоры субподряда с курьерами на доставку, кто-то менял информацию о месте совершения покупки. На фоне этих неутешительных выводов нам предстоит вернуться к обсуждению законопроекта о дистанционной продаже алкоголя", - считает депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев, по инициативе которого был создан ЦМОАП.

Легализация продажи алкоголя онлайн

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство законопроект, разрешающий торговлю спиртным через интернет. Однако против такого решения возражают Минздрав и Роспотребнадзор.

По версии Минфина, онлайн-продажа спиртного должна вводится поэтапно. Первыми до 1 января 2021 года такое разрешение могут получить производители и оптовые продавцы вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. А последними, после 1 января 2023 года, эту возможность получат компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год.

Во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что инициатива по онлайн-продаже алкоголя согласовывается между представителями заинтересованных министерств и ведомств.